Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве заявили о западном финансировании 90% украинских СМИ

В Киеве заявили о западном финансировании 90% украинских СМИ

Директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования, комментируя влияние трехмесячной заморозки американской помощи Украине.

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