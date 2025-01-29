В Киеве заявили о западном финансировании 90% украинских СМИ

Директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что девять из десяти украинских СМИ существовали за счет грантового финансирования, комментируя влияние трехмесячной заморозки американской помощи Украине.
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