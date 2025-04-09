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Свежие комментарии

Положительное отношение к труду у детей в детском саду.

Положительное отношение к труду у детей в детском саду.

Трудовая деятельность в детском саду - это одна из важнейших сторон воспитания детей дошкольного возраста, выражающаяся в ознакомлении детей с трудом взрослых, приобщении к труду, формировании уважительного отношения результатам труда и стремления оказывать посильную помощь взрослым.

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