Положительное отношение к труду у детей в детском саду.

Трудовая деятельность в детском саду - это одна из важнейших сторон воспитания детей дошкольного возраста, выражающаяся в ознакомлении детей с трудом взрослых, приобщении к труду, формировании уважительного отношения результатам труда и стремления оказывать посильную помощь взрослым.
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