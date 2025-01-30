Скандал вокруг иркутского депутата – Гудков засветился на видео со стриптиз-шоу Евгения КомароваИркутская область гудит из-за откровенного видео со стриптиз-шоу – в центре скандала оказался депутат регионального Заксобрания Александр Гудков.
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