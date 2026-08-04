В Галерее Василия Нестеренко стартует цикл концертов-лекций по истории музыки

В Галерее Василия Нестеренко 6 августа начнется цикл культурно-просветительских вечеров, посвященный истории европейского и русского музыкального искусства, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.
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