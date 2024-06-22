Что строго запрещено делать 22 июня 2024, чтобы беды обошли семью стороной

В 2024 году на 22 июня выпала Троицкая родительская суббота.22 июня в православной церкви почитается память преподобного Кирилла Белозерского, который жил в XIV-XV веках на территории Великого княжества Московского.
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