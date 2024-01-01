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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах забил 14 голов в этой АПЛ и делит с Холандом 1-е место в гонке бомбардиров

Салах забил 14 голов в этой АПЛ и делит с Холандом 1-е место в гонке бомбардиров

Форвард «Ливерпуля» сделал дубль в матче 20-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:2). Теперь на счету египтянина 14 голов в текущем сезоне АПЛ.

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