💡В Севастополе до 18:00 планируют частично вернуть свет потребителям первой очереди Как сообщили в «Севастопольэнерго», дефицит мощности в энергосистеме города сохраняется.
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💡В Севастополе до 18:00 планируют частично вернуть свет потребителям первой очереди Как сообщили в «Севастопольэнерго», дефицит мощности в энергосистеме города сохраняется.