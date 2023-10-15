"АвтоВАЗ" запускает акцию "Забирай в Тольятти"

Завод "АвтоВАЗ" (Тольятти, Самарская область) намерен запустить акцию "Забирай в Тольятти". Приказ, подписанный президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым, размещён в сообществе Avtograd news в соцсети "ВКонтакте".
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