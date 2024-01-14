Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока отправился на СВО

ВЛАДИВОСТОК, 14 января, ФедералПресс. Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, который был осужден за коррупцию на 12 лет, заключил контракт с Минобороны и будет направлен в зону проведения специальной операции.
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