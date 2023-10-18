Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Всех мастурбеков кишлачников вместе с их саранчой нах из России навсегда...СКР: подростки, у...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Депортировать семьями!СКР: подростки, у...
  • Владимир Акулов
    Фронт  протяженный  ...Просто  не  хватает  сил  и  бойцов  на  все  километры.«Рыбарь»: ВСУ уда...

Кулеба: встреча для обсуждения «мирного плана» Украины пройдет в конце октября

Кулеба: встреча для обсуждения «мирного плана» Украины пройдет в конце октября

Встреча с целью обсуждения «мирного плана» Украины состоится в конце текущего месяца. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх