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Вломи ему, Дарт!

Вломи ему, Дарт!

24 ноября 2021 года в космос должен стартовать космический аппарат NASA DART, который опробует на практике один из методов защиты Земли от астероидов — кинематический таран.

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