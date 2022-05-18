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Немецкие клубы 7 раз брали Кубок УЕФА / Лигу Европы, больше побед у Италии, Англии, Испании

Победителем Кубка УЕФА / Лиги Европы в 7-й раз стал немецкий клуб. «Айнтрахт» обыграл «Рейнджерс» в финале турнира (1:1, пен.

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