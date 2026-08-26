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Царьград

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ПВО России нейтрализовали 27 украинских дронов над Воронежем

ПВО России нейтрализовали 27 украинских дронов над Воронежем

В Воронежской области силы ПВО нейтрализовали 27 украинских беспилотников. Об инциденте сообщил губернатор региона Александр Гусев на своем канале в "Максе", подчеркнув активность дежурных сил ПВО над Воронежем и другими районами области.

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