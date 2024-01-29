Заболеваемость "мышиной лихорадкой" в Тульской области выросла в 4,6 раза в 2023 году

В минувшем 2023 году в Тульской области увеличилась заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, "мышиная лихорадка"), как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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