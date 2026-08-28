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Царьград

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Под Храмом Гроба Господня нашли гробницу и сад, где гулял Иисус

Под Храмом Гроба Господня нашли гробницу и сад, где гулял Иисус

Археологи нашли точное соответствие библейскому описанию места погребения Иисуса Христа.Итальянские археологи из Римского университета Ла Сапиенца сделали сенсационное открытие под Храмом Гроба Господня в Иерусалиме.

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