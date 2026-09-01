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Царьград

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Сергей Лысак: инфраструктура Одессы пострадала от взрывов

Сергей Лысак: инфраструктура Одессы пострадала от взрывов

1 сентября в Одессе сообщается о повреждениях в городской инфраструктуре после взрывов. Руководитель военной администрации Сергей Лысак подтвердил инцидент в своём Telegram-канале, объявив о воздушной тревоге в Одесской области.

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