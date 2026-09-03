Прибалтика готовится к войне с Россией: в республиках начались масштабные военные учения

Прибалтика намерена продемонстрировать свою военную мощь. Так, Латвия в ходе военных учений «Namejs 2026» будут задействованы вдоль российского пограничья 12 тысяч военных, Литва устраивает маневры с использованием пиротехники на «Strong Griffin-2026», а эстонцы на учениях «Orkaan XX» решили обучить военному ремеслу не только тероборону, но и гражданское население - всего 1500 человек.