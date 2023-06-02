МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин: Производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза

Собянин: Производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза

Так что предприятия важных сфер могут работать без перебоев Мэр Москвы Сергей Собянин через свой Телеграм-канала сообщил горожанам, что за первые несколько месяцев 2023 года в городе в 2,2 раза выросло производство станков для металлообработки.

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