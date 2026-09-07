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Иркутск Сегодня

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В Роспотребнадзоре Приангарья рассказали о распространении ковидного штамма «омикрон» у детей

В Иркутской области, как и по всей стране, растёт заболеваемость коронавирусом среди детей. Это связано с распространением штамма «омикрон», который изменил свои свойства и стал больше похож на обычные сезонные вирусы.

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