В России продолжает дорожать первичное жилье

Цены на новостройки в крупнейших городах продолжают расти, несмотря на снижение спроса. Как пишет «Коммерсантъ», за год стоимость квадратного метра в среднем выросла более чем на 12% и в апреле достигла 185 тысяч рублей.
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