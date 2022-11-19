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Российская туристка в Малайзии поняла их главное отличие от русских и решила питаться в дальнейшем по-малайски Российская туристка приехала в Малайзию и узнала главное отличие местных жителей от россиян: «Малайцы никогда не едят вчерашнюю пищу.