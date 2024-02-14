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В Британии призвали запретить принцу Гарри добивать короля Карла III

В Британии призвали запретить принцу Гарри добивать короля Карла III

Эксперт по королевской семье Великобритании, экс-журналист «Би-би-си» Том Боуэр заявил в интервью газете Daily Mail, что младший сын короля Карла III, скандально известный принц Гарри и его жена Меган Маркл должны быть лишены титулов герцога и герцогини Сассекских, и им следует запретить доступ в Букингемский дворец.

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