В Британии призвали запретить принцу Гарри добивать короля Карла III

Эксперт по королевской семье Великобритании, экс-журналист «Би-би-си» Том Боуэр заявил в интервью газете Daily Mail, что младший сын короля Карла III, скандально известный принц Гарри и его жена Меган Маркл должны быть лишены титулов герцога и герцогини Сассекских, и им следует запретить доступ в Букингемский дворец.