Поражает дроны программируемыми снарядами: показана работа ЗАК-30 «Цитадель» На авиасалоне в Египте была показана работа новейшего российского зенитного артиллерийского .
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