Эксперты назвали специалистов, которые будут в спросе в Татарстане к концу года

Аналитики предполагают, что на рынке труда Татарстана к концу года лидерами по спросу будут специалисты в области продаж, рабочий персонал, специалисты производственного сектора, в сфере строительства, транспорта и перевозок.
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