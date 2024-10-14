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Эксперты назвали специалистов, которые будут в спросе в Татарстане к концу года

Аналитики предполагают, что на рынке труда Татарстана к концу года лидерами по спросу будут специалисты в области продаж, рабочий персонал, специалисты производственного сектора, в сфере строительства, транспорта и перевозок.

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