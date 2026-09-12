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Ивановские новости

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Ивановец Антон Колобов выиграл Кубок мира по спортивной аэробике

Ивановец Антон Колобов выиграл Кубок мира по спортивной аэробике

Ивановский спортсмен Антон Колобов победил в личном зачёте среди мужчин по итогам выступлений на этапах Кубка мира, которые прошли в Японии, Азербайджане, Португалии и Китае.

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