Суд признал Дональда Трампа виновным в деле о мошенничестве

Суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа и его сыновей (Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа) виновными в гражданском деле о мошенничестве, связанном с оценкой активов компании Trump Organization.
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