Азиатские инвесторы фиксировали позиции в акциях на первой сессии недели

На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник шла распродажа акций. Инвесторы реагировали на , на неоднозначные данные об инфляции в Китае и страховались от выхода аналогичной статистики в США.
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