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5koleso.ru

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Представлен самый большой электромобиль «Лисян»: новый Li Auto i9 стоит от 4,66 млн рублей в Китае

Автомобиль оценен в минимальные 369 800 юаней, что в пересчете по курсу составляет 4,66 млн рублей. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова у Li Auto i9 составляет 0,215, что меньше, чем у любого кроссовера в мире.

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