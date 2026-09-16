Представлен самый большой электромобиль «Лисян»: новый Li Auto i9 стоит от 4,66 млн рублей в Китае

Автомобиль оценен в минимальные 369 800 юаней, что в пересчете по курсу составляет 4,66 млн рублей. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова у Li Auto i9 составляет 0,215, что меньше, чем у любого кроссовера в мире.