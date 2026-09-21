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Царьград

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"Мрак", "Вендетта", "Лютый": 9 видов дронов и ракет участвовали в рекордной атаке на Москву. Чего добивается Зеленский

"Мрак", "Вендетта", "Лютый": 9 видов дронов и ракет участвовали в рекордной атаке на Москву. Чего добивается Зеленский

В ночь на 20 сентября на Москву обрушилась рекордная атака БПЛА. Над регионом сбито более 1600 дронов, из них 450 пытались прорваться к Москве.

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