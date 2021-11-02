Россия нaказывает Украину, потому что любoму тeрпению приходит кoнец

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРоссия нaказывает Украину, потому что любoму тeрпению приходит кoнец автор - Авторские зарисовки Россия отказалась поставлять на Украину уголь и электроэнергию.Вернуться к статье6419НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьнаталья максименковамне хочется посмотреть что будут делать с зеленским простые украинцыАлександр Надоровни чего.... на второй срок переизберутDaddy BoДа ничего особенного. Чтобы скрыть свой провал он всерьёз пойдёт воевать. Переключить внимание народа.александр петровВ ход пойдут "кизяки"!!! 1 кг. - 1 "даляр"!!!AIAlex ImenХохлы пойдут воевать на Донбасс. А здесь начнут демагогию о братском народе и будут снабжать Украину тем, что ей нужно.Любовь РазбицкаяНе братья они русским.Александр Надоровпоживем увидим.... такое уже слышали и в 2015.... и 2017 годах.... и до сих пор слушаем. а потом оказывается что народ то "братский"... и его жалеть надо.... а то что на Донбассе людей убивают.... вызывает всего лишь сожалениеВладимир Соловьев7 лет Россия языком чесала, и с чего это вдруг решилась? Путин трепло не верю ни единому слову.Николай Свинцицкий...AННА МОСКВА (.)Чтобы США стёр Россию с лица земли.... Не получится.....АлексейДураком ты родился, дурачком живешь, придурком помрешь.АлексейДураком ты родился, дурачком живешь, придурком помрешь.Владимир СоловьевКто вам сказал что вы умный?Владимир СоловьевДа что вы говорите? 7 лет боялись, а сегодня осмелели? с чего бы этоВладимир СоловьевЛеша вот с чего ты взял что ты умный?AННА МОСКВА (.)Вы хромаете на всю головуНиколай СвинцицкийЯ тебя (смотри фото) давно читаю !АлексейНичего я не брал, а умный я потому что ты дурак.ВВВладимир ВитковскийЖесточайшим образом наказать дурненьку, в назидание другим мразям, чтобы только при упоминании РОССИИ мразота гадила в в свои вонючие шаровары !!!Владимир СоловьевСемь, СЕМЬ лет чего ждали? дважды остановили наступление ополчения на Киев, а сегодня прямо герои с чего бы это? есть нормальное аргументированное объяснение или это опять болтовня для идиотов?ВВВладимир ВитковскийРусские долго запрягают, но быстро удут, так что шароварники пусть трепещут...АлександрНаконец проявилась политическая воля.ЮЮраЯ считаю что этого мало. Эти твари захватили русских граждан. Дать сутки для освобождения. При отрицательном результате решить вопрос силовым методом. Зачистить всю Украину от фашистских вырадков, пендосов и провести нормальные выборы. Я верю что большая часть Украинцев за нормальные отношения с Россией.Любовь РазбицкаяНахрена России этот паразит?. Не нужна эта территория и живущие там. Сами выбрали свой путь.Vиктор ГулякаЯ верю, что большая часть Украинцев за нормальные отношения с Россией.... Не верь, Юра! Проще новых нарожать, чем этих перевоспитывать. ЭТО - другое государство, если вы еще не поняли. У них иные интересы, взгляды на всё и иные приоритеты. Они лихо поддержали майдан и не раскаялись, а еще больше озлобились. Трактовка одна - Кто не с нами, тот против нас! И будь это хоть украинский, хоть канадский хохол, хоть европейский потомок россиян, они - Враги. Прямые, открытые или замаскированные, но нож в подбрюшье или плевок в спину - завсегда пожалуйста! Сочувствую всем, кто имеет подобных"родственников за границей"РОМАН МолчановНарод,люди обыкновенные страдают (((ЕЛена СтовберВы думаете они так же переживали о нас...хоть когда-то...?utaru80 ПолинаМало страдают, н е д о с т а т о ч н о...Дмитрий АлиевУ обыкновенных людей есть правительство, которое они выбралиНЯНИКОЛАЙ ЯЦЕНКОНарод, люди обыкновенные выбрали себе власть и поддерживают ее. и они же стреляют и берут в плен Русских.ВВВладимир ВитковскийА где Вы нашли людей?! Шут и стадо- это амебы !!!Любовь РазбицкаяПоддерживаюААлександрИз двух зол выбирают меньшее...bianka БелаяМало наказываетЕЛена СтовберПока не брякнутся жо*ой о днище....НИЧЕГО не поймут.... Рвать нужно ВСЕ нити...тогда и ЕС и США задумаются им будет о чём подумать и начать хоть что-то делать ПОЛЕЗНОГО для уркаины.... а не только санкции на Россию наляпывать...Михаил_Всё равно снова "прогнёмся". Погундим немного якобы угрожающе и "прогнёмся" перед "братской страной".Завод пищевого оборудования ГрандЭто разве наказание??? Прекратить ВЕСЬ экспорт на Украину. ВЕСЬ импорт оттуда. Никаких поставок И из Белоруссии на Украину! Тогда, может быть, что-то и дойдёт... Но, - вряд ли... К сожалению... Они уже ВСЕ стали МАЙДОНУТЫМИ!!!АШАнатолий ШадринНеужели руководство РФ поняло, наконец, вред, который мы причиняли нашей собственной стране любыми действиями, направленными на поддержку экономических отношений с Украиной? Аллилуйя! Лучше поздно, чем никогда! Надеюсь, что это только начало. Разрыв любых отношений с Украиной и создание на ее территории условий экономического краха - единственное условие уничтожить «недогосударство, не вступая с ней в прямое военное столкновение.Завод пищевого оборудования ГрандПодождать экономического краха, а потом зачистить остатки...ВВВладимир ВитковскийА зачем ждать?ВладимирИ так уже продолжается 7 лет. Не дадим газа - дадим газа, не дадим угля - дадим угля. А вы хохлы - а вы москали. Сам дурак - нет ты дурак. А пошли вы москали нахер, без вас обойдёмся - а не обойдётесь, возьмите ещё, но в последний раз.ВладимирНе надоело в поддавки играть?Николай ТитовАвтор, на мой взгляд, несколько сгущает краски. На Украине 6 АЭС, количество предприятий, и военной инфраструктуры постоянно сокращается, высвобождаются мощности, так что перезимуют наши братья меньшие и ничего с ними не случится!ВладимирВ конце концов зимы у них не такие суровые, как в сибири (кстати в сибири далеко не все с газом), да и зелёная энергетика может им помочь, если сейчас начнут суетиться.Завод пищевого оборудования ГрандДо зимы не успеют. )))ВладимирНу до этой не успеют, не умрут. До следующей успеют.Завод пищевого оборудования ГрандЕсли им ВСЁ ПЕРЕКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО, то к следующей зиме на Украине будет лояльное к России правительство! Если ещё будет такая территория - Украина!ВладимирЕсли бы да кабы, на лбу выросли грибы. А чего ж не перекрыли? Очко играет? Или другая причина есть?ВладимирИли может со времён майдана скоро 8 лет пройдёт как, они нас в попу целовали? В чём тормознутость России в вопросе блокады?Завод пищевого оборудования ГрандИ "очко" и "другая" причина тоже есть.ВладимирНу вот и в этот раз очко сыграет, никакой блокады от путина не будет.Завод пищевого оборудования ГрандА настоящих санкций Запада боимся! Мне это тоже не понятно, - почему в 14-15 г.г. не дошли до Львова!? А ведь ОБЯЗАНЫ были это ещё тогда сделать!!!Завод пищевого оборудования ГрандК сожалению, согласен...НЯНИКОЛАЙ ЯЦЕНКОНе все но перезимуют .ВладимирЖдут - не дождутся уже лет 7 когда Украина замёрзнет, помрёт с голоду, обанкротится как доллар, но что-то прогнозы всё сдвигаются к необозримому будущему. Скажите уже наконец, экономисты хреновы, когда Украине придёт конец.СергейНаказывает, потому , что поступила команда из Гос. Депа.., поссорить и разделить один народ.. На Украине отрабатываются варианты развития гражданской войны в России...ВладимирНу тогда это плохой пример. В России даже противники путина не хотят украинского сценария. Хотя, если припрёт, могут и по нему сходить.Таисия ИвановаДа нет уже давно никакого единого народа (и слава богу), каждый живет отдельно и своим умом.... и пусть эта Украине к нам не лезет со своим уставом и войной, хуже будет....Сергей РубцовНу наконец то хохлам ответят по людски, я очень рад этому!!! Просто надоела пустая болтовня нашего гаранта не приводящая ни к чему!!!!НПНаталья ПавловаТеперь Зеленский будет вопить, что Россия не только газ, но и уголь, и электроэнергию использует, как политическое оружие против Украины. А вот как поступит Белоруссия?Vиктор ГулякаНикак. Потому что она давным-давно не Белоруссия, а Беларусь... и живут там не белые русы., а беларусы. То же отрицание родства.ВВасилийПрекращение подачи 200 Мвт электроэнергии т.н. "братской" Украине это еще не конец, но шаг РФ в правильном направлении !!!ААлександрЭто не терпение. Просто у нас 150 млн. других щек.Юрий Кушнаревавтор,ты бы лучше озаботился проблемами России,а не бандеровского образования -украины.Сдохнут они там или нет,большинству неважно.Знаю только точно,если там начнётся то,о чём ты пишешь, добряк путин тут же придёт на помощь,та сволота помощь примет и тут же обгадит Россию.Такое было не раз и ничего не указывает что что-то изменитсяКомментировать
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