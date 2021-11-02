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Россия нaказывает Украину, потому что любoму тeрпению приходит кoнец

Россия нaказывает Украину, потому что любoму тeрпению приходит кoнец

автор - Авторские зарисовки Россия отказалась поставлять на Украину уголь и электроэнергию.

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наталья максименкова
мне хочется посмотреть что будут делать с зеленским простые украинцы
Александр Надоров
ни чего.... на второй срок переизберут
Daddy Bo
Да ничего особенного. Чтобы скрыть свой провал он всерьёз пойдёт воевать. Переключить внимание народа.
александр петров
В ход пойдут "кизяки"!!! 1 кг. - 1 "даляр"!!!
Alex Imen
Хохлы пойдут воевать на Донбасс. А здесь начнут демагогию о братском народе и будут снабжать Украину тем, что ей нужно.
Любовь Разбицкая
Не братья они русским.
Александр Надоров
поживем увидим.... такое уже слышали и в 2015.... и 2017 годах.... и до сих пор слушаем. а потом оказывается что народ то "братский"... и его жалеть надо.... а то что на Донбассе людей убивают.... вызывает всего лишь сожаление
Владимир Соловьев
7 лет Россия языком чесала, и с чего это вдруг решилась? Путин трепло не верю ни единому слову.
Николай Свинцицкий
...
AННА МОСКВА (.)
Чтобы США стёр Россию с лица земли.... Не получится.....
Алексей
Дураком ты родился, дурачком живешь, придурком помрешь.
Алексей
Дураком ты родился, дурачком живешь, придурком помрешь.
Владимир Соловьев
Кто вам сказал что вы умный?
Владимир Соловьев
Да что вы говорите? 7 лет боялись, а сегодня осмелели? с чего бы это
Владимир Соловьев
Леша вот с чего ты взял что ты умный?
AННА МОСКВА (.)
Вы хромаете на всю голову
Николай Свинцицкий
Я тебя (смотри фото) давно читаю !
Алексей
Ничего я не брал, а умный я потому что ты дурак.
Владимир Витковский
Жесточайшим образом наказать дурненьку, в назидание другим мразям, чтобы только при упоминании РОССИИ мразота гадила в в свои вонючие шаровары !!!
Владимир Соловьев
Семь, СЕМЬ лет чего ждали? дважды остановили наступление ополчения на Киев, а сегодня прямо герои с чего бы это? есть нормальное аргументированное объяснение или это опять болтовня для идиотов?
Владимир Витковский
Русские долго запрягают, но быстро удут, так что шароварники пусть трепещут...
Александр
Наконец проявилась политическая воля.
Юра
Я считаю что этого мало. Эти твари захватили русских граждан. Дать сутки для освобождения. При отрицательном результате решить вопрос силовым методом. Зачистить всю Украину от фашистских вырадков, пендосов и провести нормальные выборы. Я верю что большая часть Украинцев за нормальные отношения с Россией.
Любовь Разбицкая
Нахрена России этот паразит?. Не нужна эта территория и живущие там. Сами выбрали свой путь.
Vиктор Гуляка
Я верю, что большая часть Украинцев за нормальные отношения с Россией.... Не верь, Юра! Проще новых нарожать, чем этих перевоспитывать. ЭТО - другое государство, если вы еще не поняли. У них иные интересы, взгляды на всё и иные приоритеты. Они лихо поддержали майдан и не раскаялись, а еще больше озлобились. Трактовка одна - Кто не с нами, тот против нас! И будь это хоть украинский, хоть канадский хохол, хоть европейский потомок россиян, они - Враги. Прямые, открытые или замаскированные, но нож в подбрюшье или плевок в спину - завсегда пожалуйста! Сочувствую всем, кто имеет подобных"родственников за границей"
РОМАН Молчанов
Народ,люди обыкновенные страдают (((
ЕЛена Стовбер
Вы думаете они так же переживали о нас...хоть когда-то...?
utaru80 Полина
Мало страдают, н е д о с т а т о ч н о...
Дмитрий Алиев
У обыкновенных людей есть правительство, которое они выбрали
НИКОЛАЙ ЯЦЕНКО
Народ, люди обыкновенные выбрали себе власть и поддерживают ее. и они же стреляют и берут в плен Русских.
Владимир Витковский
А где Вы нашли людей?! Шут и стадо- это амебы !!!
Любовь Разбицкая
Поддерживаю
Александр
Из двух зол выбирают меньшее...
bianka Белая
Мало наказывает
ЕЛена Стовбер
Пока не брякнутся жо*ой о днище....НИЧЕГО не поймут.... Рвать нужно ВСЕ нити...тогда и ЕС и США задумаются им будет о чём подумать и начать хоть что-то делать ПОЛЕЗНОГО для уркаины.... а не только санкции на Россию наляпывать...
Михаил_
Всё равно снова "прогнёмся". Погундим немного якобы угрожающе и "прогнёмся" перед "братской страной".
Завод пищевого оборудования Гранд
Это разве наказание??? Прекратить ВЕСЬ экспорт на Украину. ВЕСЬ импорт оттуда. Никаких поставок И из Белоруссии на Украину! Тогда, может быть, что-то и дойдёт... Но, - вряд ли... К сожалению... Они уже ВСЕ стали МАЙДОНУТЫМИ!!!
Анатолий Шадрин
Неужели руководство РФ поняло, наконец, вред, который мы причиняли нашей собственной стране любыми действиями, направленными на поддержку экономических отношений с Украиной? Аллилуйя! Лучше поздно, чем никогда! Надеюсь, что это только начало. Разрыв любых отношений с Украиной и создание на ее территории условий экономического краха - единственное условие уничтожить «недогосударство, не вступая с ней в прямое военное столкновение.
Завод пищевого оборудования Гранд
Подождать экономического краха, а потом зачистить остатки...
Владимир Витковский
А зачем ждать?
Владимир
И так уже продолжается 7 лет. Не дадим газа - дадим газа, не дадим угля - дадим угля. А вы хохлы - а вы москали. Сам дурак - нет ты дурак. А пошли вы москали нахер, без вас обойдёмся - а не обойдётесь, возьмите ещё, но в последний раз.
Владимир
Не надоело в поддавки играть?
Николай Титов
Автор, на мой взгляд, несколько сгущает краски. На Украине 6 АЭС, количество предприятий, и военной инфраструктуры постоянно сокращается, высвобождаются мощности, так что перезимуют наши братья меньшие и ничего с ними не случится!
Владимир
В конце концов зимы у них не такие суровые, как в сибири (кстати в сибири далеко не все с газом), да и зелёная энергетика может им помочь, если сейчас начнут суетиться.
Завод пищевого оборудования Гранд
До зимы не успеют. )))
Владимир
Ну до этой не успеют, не умрут. До следующей успеют.
Завод пищевого оборудования Гранд
Если им ВСЁ ПЕРЕКРЫТЬ НЕМЕДЛЕННО, то к следующей зиме на Украине будет лояльное к России правительство! Если ещё будет такая территория - Украина!
Владимир
Если бы да кабы, на лбу выросли грибы. А чего ж не перекрыли? Очко играет? Или другая причина есть?
Владимир
Или может со времён майдана скоро 8 лет пройдёт как, они нас в попу целовали? В чём тормознутость России в вопросе блокады?
Завод пищевого оборудования Гранд
И "очко" и "другая" причина тоже есть.
Владимир
Ну вот и в этот раз очко сыграет, никакой блокады от путина не будет.
Завод пищевого оборудования Гранд
А настоящих санкций Запада боимся! Мне это тоже не понятно, - почему в 14-15 г.г. не дошли до Львова!? А ведь ОБЯЗАНЫ были это ещё тогда сделать!!!
Завод пищевого оборудования Гранд
К сожалению, согласен...
НИКОЛАЙ ЯЦЕНКО
Не все но перезимуют .
Владимир
Ждут - не дождутся уже лет 7 когда Украина замёрзнет, помрёт с голоду, обанкротится как доллар, но что-то прогнозы всё сдвигаются к необозримому будущему. Скажите уже наконец, экономисты хреновы, когда Украине придёт конец.
Сергей
Наказывает, потому , что поступила команда из Гос. Депа.., поссорить и разделить один народ.. На Украине отрабатываются варианты развития гражданской войны в России...
Владимир
Ну тогда это плохой пример. В России даже противники путина не хотят украинского сценария. Хотя, если припрёт, могут и по нему сходить.
Таисия Иванова
Да нет уже давно никакого единого народа (и слава богу), каждый живет отдельно и своим умом.... и пусть эта Украине к нам не лезет со своим уставом и войной, хуже будет....
Сергей Рубцов
Ну наконец то хохлам ответят по людски, я очень рад этому!!! Просто надоела пустая болтовня нашего гаранта не приводящая ни к чему!!!!
Наталья Павлова
Теперь Зеленский будет вопить, что Россия не только газ, но и уголь, и электроэнергию использует, как политическое оружие против Украины. А вот как поступит Белоруссия?
Vиктор Гуляка
Никак. Потому что она давным-давно не Белоруссия, а Беларусь... и живут там не белые русы., а беларусы. То же отрицание родства.
Василий
Прекращение подачи 200 Мвт электроэнергии т.н. "братской" Украине это еще не конец, но шаг РФ в правильном направлении !!!
Александр
Это не терпение. Просто у нас 150 млн. других щек.
Юрий Кушнарев
автор,ты бы лучше озаботился проблемами России,а не бандеровского образования -украины.Сдохнут они там или нет,большинству неважно.Знаю только точно,если там начнётся то,о чём ты пишешь, добряк путин тут же придёт на помощь,та сволота помощь примет и тут же обгадит Россию.Такое было не раз и ничего не указывает что что-то изменится

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