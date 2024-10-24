Транспортные полицейские Краснодара изъяли из незаконного оборота крупный размер наркотических средств

В рамках работы по пресечению каналов поступления запрещенных веществ сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте выявлен 19-летний житель Краснодара, подозреваемый в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере.
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