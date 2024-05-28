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Петербургский дневник

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Жители Крыма могут повлиять на увеличение туристов на полуострове

Жители Крыма могут повлиять на увеличение туристов на полуострове

Там развивают санаторно-курортный, гастрономический и патриотический виды отдыха Жители Крыма могут озвучить предложения по туристическим направлениям и внести свой вклад в увеличение турпотока на полуостров.

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