Жители Крыма могут повлиять на увеличение туристов на полуострове

Там развивают санаторно-курортный, гастрономический и патриотический виды отдыха Жители Крыма могут озвучить предложения по туристическим направлениям и внести свой вклад в увеличение турпотока на полуостров.
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