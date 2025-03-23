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Царьград

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15 лет за мошенничество: бизнесмен Хорхе Портилья-Сумнин объявлен в розыск

15 лет за мошенничество: бизнесмен Хорхе Портилья-Сумнин объявлен в розыск

Московский суд заочно приговорил Хорхе Портилья-Сумнина, экс-владельца КСПЗ, к 15 годам за мошенничество.

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