Следком возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Белове

Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.Очевидцы сообщили о нападении стаи бездомных собак на ребенка в Кузбассе, в связи с чем региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии