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Следком возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Белове

Следком возбудил уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка в Белове

Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.Очевидцы сообщили о нападении стаи бездомных собак на ребенка в Кузбассе, в связи с чем региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч.

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