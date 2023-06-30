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В Невьянске перед судом предстал бывший руководящий работник муниципального бюджетного учреждения, обвиняемый в растрате и кражах

В производстве следственного отдела по г.Невьянск СУ СК России по Свердловской области находилось уголовное дело по обвинению 53-летнего бывшего руководящего работника одного из муниципальных бюджетных учреждений Невьянского городского округа.

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