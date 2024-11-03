Против экоактивистки Чириковой* возбудили новое дело

Против экоактивистки и иноагента Евгении Чириковой* завели новое уголовное дело о публичном оправдании терроризма после её интервью, где она выразила поддержку Легиону «Свобода России»**, передаёт информагентство «РИАН» ссылаясь на источник в правоохранительных органах.