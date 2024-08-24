В Запорожской области состоятся гастроли ансамбля «Россия» и оркестра имени Осипов

В конце лета и начале осени в Запорожской области запланированы концерты двух творческих коллективов России: Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной и Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии