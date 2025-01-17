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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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22-летний Диалло – самый молодой после Руни автор хет-трика «МЮ» в АПЛ

Амад Диалло забил три гола в матче АПЛ с «Саутгемптоном» (3:1). Ивуарийский вингер сделал это в возрасте 22 лет и 189 дней – это второй показатель среди самых молодых авторов хет-трика «Манчестер Юнайтед» в истории Премьер-лиги.

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