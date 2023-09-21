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Ральф Шумахер: «Риккардо в «Ред Булл» в 2024-м – самое логичное решение, могу представить Лоусона и Цуноду в «Альфа Таури»

По версии эксперта Formel1.de и бывшего пилота «Формулы-1», замена Переса на гонщика «Альфа Таури» Даниэля Риккардо напрашивается.

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