Россельхознадзор объяснил, почему закрыл границу для армянского молока

Россельхознадзор с 27 июля вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении в Россию. Причиной стали системные нарушения ветеринарных норм, выявленные в ходе инспекции армянских предприятий, сообщается на сайте ведомства.
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