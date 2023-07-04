Татьяна Монтян: Страсти по ЗАЭС: обратный отсчет пошел?

Сергей Храмов

Россия так и не отключила ракетами от энергоснабжения. В ответна провокации бандерофашистов по ЗАЭС. В ответ Россия должна нанести удар ракетами по тепловым станциям при ядерных станциям в Ровенской, Хмельницкой и ЮжноУкраинским станциям. Если и после этого не прекратятся провокации, нанести удар ракетами по Ровенской и Хмельницким станция ракетами. РВСН.