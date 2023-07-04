На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Итак, СМИ и чиновники Украины уже назначили дату «подрыва Россией ЗАЭС» — на 5 июля.
Татьяна Монтян: Страсти по ЗАЭС: обратный отсчет пошел?
Комментарии
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Сергей Храмов
Россия так и не отключила ракетами от энергоснабжения. В ответна провокации бандерофашистов по ЗАЭС. В ответ Россия должна нанести удар ракетами по тепловым станциям при ядерных станциям в Ровенской, Хмельницкой и ЮжноУкраинским станциям. Если и после этого не прекратятся провокации, нанести удар ракетами по Ровенской и Хмельницким станция ракетами. РВСН.
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18 час.
СХ
Сергей Храмов
Россия так и не отключила ракетами от энергоснабжения. В ответна провокации бандерофашистов по ЗАЭС. В ответ Россия должна нанести удар ракетами по тепловым станциям при ядерных станциям в Ровенской, Хмельницкой и ЮжноУкраинским станциям. Если и после этого не прекратятся провокации, нанести удар ракетами по Ровенской и Хмельницким станция ракетами. РВСН.
Ответить
18 час.
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