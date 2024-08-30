31 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

31 августа в России отмечают День ветеринарного работника и День дальнобойщика. В мире на эту дату приходятся Международный день лиц африканского происхождения и Международный день осведомленности о передозировке.
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