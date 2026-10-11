Гуменник — о шансе стать запасным на Гран-при ISU: понял, что точно не получится

Российский фигурист Пётр Гуменник оценил свои шансы стать запасным на этапы Гран-при ISU. Фигурист занял третье место на турнире серии «Челленджер» в Казахстане (261,76).
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