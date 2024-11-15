TAKSISTO (Елена Субботина) Сегодня те, кто во главе с бывшим мэром Мариуполя, сбежали из города, открыли очередную выставку ""Янголи Маріуполя" о боевиках украинского нацистского батальона "Азов".
Выставка убийц...
Комментарии
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Н
Николай
Миллионы разъярённых баб-хохлушек - это страшно!!!
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9 час.
Анна Зареченская
Не считаю это нарушением территориальной целостностью ЗАКАРПАТЬЯ. умная вы наша.
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9 час.
Семен Демин
Кошмар!
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4 час.
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