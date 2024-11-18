Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

897 подписчиков

Подмосковные полицейские в Казани задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у 69-летней пенсионерки из Наро-Фоминска более 2,5 млн рублей

Подмосковные полицейские в Казани задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у 69-летней пенсионерки из Наро-Фоминска более 2,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержали 19-летнего жителя Казани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх