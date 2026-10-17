HOW-TO: Check the Opposing UFO Before Entering a Trade E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! traddictiv Price entering a green UFO can draw attention to a potential support area.
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