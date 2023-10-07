В Москве открылась четвертая выставка "Герои и подвиги". Отдельный стенд посвящен подвигу экипажа "Алеши"

Тем москвичам и гостям столицы, кто решится сегодня в дождливую погоду погулять по городу, будет интересно познакомиться с новой выставкой, которая открылась на Гоголевском бульваре и продлится до конца октября.
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