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Мода и Шоу-бизнес

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25-летняя российская актриса похвасталась часами за 1,2 миллиона рублей

25-летняя российская актриса похвасталась часами за 1,2 миллиона рублей

Российская актриса Ника Здорик похвасталась роскошным аксессуаром на отдыхе. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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