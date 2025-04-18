На Смоленщине пройдут соревнования по спортивному ориентированию памяти Александра Бичаева

В спортивном состязании примут участие спортсмены из разных регионов России С 4 по 6 июля в посёлке Пржевальское Смоленской области состоятся II ежегодные соревнования, посвящённые памяти нашего земляка - Героя России гвардии старшего лейтенанта Александра Бичаева.
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