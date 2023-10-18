Генсек ООН Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерриш на странице в соцсети X* строго осудил удар по больнице в секторе Газе. Гутерриш напомнил, что больницы и медперсонал должны быть под охраной в соответствии с гуманитарным правом.
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